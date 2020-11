Coronavirus - Drei weitere Todesopfer in Kärnten

399 Neuinfektionen registriert - 249 Menschen im Krankenhaus

In Kärnten sind am Donnerstag drei weitere Corona-Todesfälle gemeldet worden. Nach Angaben des Landespressedienstes starb am Dienstag eine 84-jährige Frau, eine 87-jährige Frau und ein 70-jähriger Mann starben am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen auf 57. In Kärntens Krankenhäusern wurden aktuell 249 Personen betreut, 20 von ihnen auf der Intensivstation.

Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Zahl der Neuinfektionen auf 399, damit waren Donnerstag für in Kärnten 3.245 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Als genesen galten 3.319 Personen, das sind um 161 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle lag bei 6.622. Insgesamt wurden 121.848 Proben gezogen, am Mittwoch kamen 1.150 dazu.