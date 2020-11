In Kärnten sind in Laufe des Mittwochs drei Personen an den Folgen einer Coronaerkrankung gestorben. Laut Landespressedienst waren sie 76, 85 und 89 Jahre alt. Die Zahl der Coronatoten erhöhte sich damit auf 54. Der überwiegende Teil der Toten in Kärnten wurde im Herbst verzeichnet, zur Zeit der ersten Welle im Frühjahr starben laut Landespressedienst 13 Personen.