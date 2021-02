Coronavirus drückte Umsatz von Italiens Stromkonzern Enel

Italienischer Versorger Enel will Atomkraft in Italien einführen Der italienische Versorger Enel setzt trotz der Atomkatastrophe in Japan auf die Einführung von Atomenergie in Italien. In den nächsten fünf Jahren will Enel nach Angaben vom Dienstag mit 31 Mrd. Euro massiv in einen Energie-Mix investieren, zu dem maßgeblich auch Atomkraft zählt.