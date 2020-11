Coronavirus - Ein weiterer Todesfall in Kärnten

In Kärnten ist die Zahl der Coronatoten auf 42 gestiegen. Wie der Landespressedienst mitteilte, starb eine 91-jährige Patientin mit Vorerkrankungen im Krankenhaus. Mit Stand Montagvormittag wurden 163 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden, stieg seit Sonntag um 20 auf insgesamt 165, 14 von ihnen sind auf der Intensivstation. Das bedeutet, dass in Kärnten etwa ein Drittel der verfügbaren Intensivbetten belegt ist.

Die Zahl der tatsächlichen Neuinfektionen dürfte aber höher liegen. Wie der Landespressedienst mehrfach mitteilte, zuletzt am Sonntag, gab es Probleme bei der Datenverarbeitung und Verzögerungen bei der Übermittlung von Testergebnissen. "Daher geben die aktuellen Zahlen nicht den derzeitigen wirklichen Stand an Infizierten wider", hieß es in der Aussendung vom Sonntag.