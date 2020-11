Coronavirus - Elf neue Todesfälle in der Steiermark

Insgesamt 288 Personen in der Grünen Mark mit oder an dem Coronavirus gestorben

Die Landessanitätsdirektion Steiermark hat am Mittwoch elf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet: Neun Männer und zwei Frauen sind mit oder an dem Virus gestorben. Mit Stand Mittwoch zählt die Steiermark 10.158 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte und 7.397 Genesene. Bis Mitternacht waren insgesamt 869 Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet worden, hieß es in der Aussendung der Kommunikation Land Steiermark.

Mit Stand Mittwochfrüh sind in der Steiermark insgesamt 288 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die elf neuen Todesfälle sind in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag, Graz, Hartberg-Fürstenfeld, Leoben, Südoststeiermark und Voitsberg zu beklagen. Von den steirischen Verstorbenen waren 147 Männer und 141 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.