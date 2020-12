Coronavirus: Estlands Regierungschef vorsorglich in Selbstisolation

Nach Kontakt mit einem Corona-Infizierten

Estlands Ministerpräsident Jüri Ratas hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben, nachdem er unter der Woche Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte. "Ich werde in Selbstisolation bleiben und alle Anweisungen der Gesundheitsbehörde befolgen", schrieb Ratas am Freitag auf Twitter.

Bei dem Treffen habe er eine Maske getragen und Abstand gehalten. "Ich habe keine Symptome und fühle mich gut", schrieb der Regierungschef des baltischen EU-Landes.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern hatte zuletzt im Herbst einen deutlichen Anstieg der Infektionsraten verzeichnet. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell schlechter als in Deutschland. Zur Eindämmung der Pandemie hat die Regierungen in Tallinn neue Corona-Schutzmaßnahmen verhängt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Estland fast 14.000 Corona-Infektionen registriert.