Coronavirus - Experten suchen in "Grünbuch" Erkenntnis aus Krise

Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) sammelte zahlreiche Blickwinkel auf Krise - Präsident Raimon: Industrie wird Impfstoff liefern - Zeitraum allerdings unklar

Mit einer Gesprächssammlung mit 36 Experten aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitssystems wartet ein neues "Grünbuch" mit dem Titel "COVID-19 and beyond" auf. Darin versucht man sich im Zusammentragen der "Learnings" aus der bisherigen Krise. Der Elefant im Raum bleiben die aktuellen Entwicklung in der Bevölkerung, in Spitälern und bei Impfstoffen, hieß es bei der Präsentation der Publikation am Freitag - inklusive Plädoyer zur Kooperation und zum Blick nach vorne.

Die Neuerscheinung ist eine Initiative des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI), das vor allem im Sommer zahlreiche Dialoge mit Ärzten, Politikern, Behörden- und Interessensvertretern, Wissenschaftern und Journalisten führte. Diese Gespräche seien zwar voll der Hoffnung auf einen leichteren Herbst gewesen, trotzdem jedoch noch aktuell, sagte FOPI-Präsident Ingo Raimon. Das strukturierte Nachdenken über die beispiellosen Entwicklungen der vergangenen Monate habe gezeigt, welche Stärken und Schwächen im Umgang mit SARS-CoV-2 zutage getreten sind. Nun gehe es darum, den "Lerneffekt nicht rasch verpuffen" zu lassen, so Thomas Haslinger, Generalsekretär des FOPI.

Als zentrale Erkenntnisse hätten sich u.a. die nicht immer so sichtbare zentrale Rolle eines ausreichend finanzierten Gesundheitssystems an sich, der Wert der medizinisch-klinischen Forschung, die Notwendigkeit von offener Kommunikation und Zusammenarbeit sowie zum Aufbau schlagkräftiger Gremien, die sich mit Krisenbewältigung auseinandersetzen, oder der Gesundheitsbildung weiterer Teile der Bevölkerung herauskristallisiert, erklärte auch FOPI-Vizepräsidentin Tuba Albayrak. Noch nie habe die Welt derart gespannt auf die forschende Industrie geblickt. Gewissermaßen potenziert wurde dieser Effekt erst unlängst durch erste vielversprechende Informationen von Impfstofftests.

Auch er sei "zuversichtlich, dass aus der Breite der Projekte Lösungen übrig bleiben", sagte Raimon, im Hinblick auf zehn Vakzin-Innovationen, die sich im weit fortgeschrittenen Stadium befinden. Die Industrie "wird liefern", man müsse aber eindrücklich zur Vorsicht mahnen, was Spekulationen zum "Wann" betrifft. "Bei der Sicherheit wird man keine Kompromisse machen", das gelte auch aufseiten der Prüfbehörden, sagte Raimon.

Angesichts der momentan weiter steigenden Fallzahlen und drohender Verschärfungen des zweiten Lockdowns fungiert die etwaige Impfung natürlich als Lichtblick, waren sich mehrere im Buch Befragte einig. Klar sei jedoch, dass Vakzine aus der Covid-19-Pandemie lediglich eine quasi normale Infektionskrankheit machen werden, die sich kontrollieren lässt. Weg ist der Erreger auch dann keineswegs, sagte der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, Herwig Ostermann.

Für den zentral im Management der Krise eingebundenen Experten braucht es bis dahin mehr Wissenschaft und Forschung, auch im gesellschaftlichen Kontext und zu Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit: "Wir müssen sehen, was Maßnahmen in der Bevölkerung auslösen." Es gehe darum, zu Erkennen, wo Ungleichheiten und ökonomische Schäden entstehen und wie all das mit den Pandemie-Maßnahmen zusammenhängt. Von Fehlersuche in der Vergangenheit habe man derzeit eher wenig. Man sollte nun "das Beste aus einer ungünstigen Situation machen", sagte Ostermann.

Das tue man auch an Österreichs größtem Krankenhaus, dem AKH in Wien, wo man vielfach auch aus dem ersten Lockdown gelernt habe. "Wir haben die Ambulanzen nicht heruntergefahren" und man könne sich auch besser vor einem unerkannten Eintritt des Virus schützen, so die Ärztliche Leiterin des AKH Wien, Gabriela Kornek. Auf erste, dringende Appelle vor allem von durch eine Vielzahl an Covid-19-Fällen schwer unter Druck geratenen Krankenanstalten im Westen Österreichs angesprochen, erklärte Kornek, dass Wien hier "sehr gut vorbereitet" und sie "optimistisch" bezüglich der weiteren termingerechten Ausführung von dringenden Operationen sei. Man könne aber natürlich nicht genau sagen, wie lange Beschäftigte in Covid-Stationen den Belastungen standhalten.

Insgesamt zeige sich auch, "was Pflegende in der Pandemie leisten", so Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes ÖGKV. Sie wünsche sich zukünftig auch in besseren Zeiten eine bessere Vorbereitung auf solche Krisen. Dazu brauche es auch den Mut in Reformbestrebungen "alte Zöpfe abzuschneiden" und eine echte Begegnung auf Augenhöhe zwischen Berufsgruppen und anderen Gesundheitssystemen zuzulassen.

Durch die Krise sei tatsächlich ein gewisser Reformelan in die sonst träge Gesundheitspolitik gekommen, konstatierte auch der Sprecher der ARGE der Patientenanwälte Österreichs, Gerald Bachinger. Es habe sich gezeigt, "dass wir in Österreich auch anders können". Zuletzt habe dieser Geist aber auch wieder zu bröckeln begonnen. Gut sei, dass bei diesem Lockdown nicht auf das Aufrechterhalten der Grundversorgung vergessen wurde und Patienten und Angehörige insgesamt besser informiert würden. Bezüglich etwaiger Impfkampagnen werde man jedenfalls aktiv mit der teils impfskeptischen Bevölkerung in direkten Kontakt treten müssen, betonte Bachinger.

(S E R V I C E - Das "Grünbuch" zum Download: https://fopi.at/news/#grünbuch)