Coronavirus: Fünf italienische Regionen zur "orangen Zone" erklärt

Stärkere Einschränkungen ab Mittwoch geplant

Fünf italienische Regionen mit niedrigerem Infektionsrisiko sind von der Regierung in eine höhere Risikoklasse eingestuft worden. Die bisher "gelben" Regionen - Abruzzen, Basilikata. Ligurien, Toskana und Umbrien - werden ab Mittwoch als "orange Zone" zählen, hieß es am Montagabend in Rom nach einem Treffen zwischen den Vertretern der Regionen und Gesundheitsminister Roberto Speranza.

So sollen in den fünf Regionen ab Mittwoch restriktivere Maßnahmen in Kraft treten. In den orangen Zonen dürfen die Menschen ihr Haus zwar verlassen, aber es ist verboten, in andere Orte oder Regionen zu fahren. Ausnahmen gelten etwa für den Weg zur Arbeit. Vorgesehen ist eine Schließung der Lokale sieben Tage pro Woche.

Insgesamt hat die italienische Regierung das Land in drei Risikozonen eingeteilt: Es gibt rote, orange und gelbe Gebiete. In den Zonen im Mittelfeld (orange) hatte Rom vergangene Woche bereits die beliebten Urlauberziele Sizilien und Apulien eingestuft.

In Italien sind am Montag 25.271 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut Gesundheitsministerium gab es 356 Todesfälle, am Sonntag waren es noch 331. Insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie auf 41.750. Innerhalb von 24 Stunden wurden 147.725 Tests durchgeführt.