Coronavirus - Fünf Todesfälle in Krankenhäusern in NÖ

Personen im Alter von 72 bis 100 Jahren gestorben - Gesamtzahl auf 222 gestiegen

In den Krankenhäusern in Niederösterreich sind am Montag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus beklagt worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 72 bis 100 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland ist damit auf 222 gestiegen.

Eine 72-Jährige starb im Landesklinikum Horn, ein 79-Jähriger in Wiener Neustadt und ein Mann im Alter von 82 Jahren im Universitätsklinikum Krems. Aus Mistelbach wurde der Tod einer 94-Jährigen gemeldet, aus Waidhofen a. d. Ybbs der einer 100-Jährigen.