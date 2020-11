Coronavirus - Gesundheitsministerium: Maßnahmen bei "realem Risiko"

Zur Frage, ab welchem Zeitpunkt mit weiteren Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu rechnen ist bzw. wäre, hat das Gesundheitsministerium am Samstagnachmittag eine Präzisierung vorgenommen. "Es stehen nicht neue Maßnahmen im Raum wenn 850 Intensivbetten belegt sind, sondern wenn das reale Risiko besteht, dass diese Anzahl von IntensivpatientInnen überschritten wird", hieß es in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

"Durch den langen Bremsweg müssten die Zusatzmaßnahmen früher gesetzt werden, damit diese Zahl nicht überschritten wird", wurde seitens des Ministeriums erläutert. Am Samstag verzeichnete man österreichweit 432 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, davon 115 in Wien. Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet kam das einem Anstieg um 63 Prozent binnen einer Woche gleich. 265 Intensivpatienten hatte es am vergangenen Samstag gegeben, als die Bundesregierung Ausgangsbeschränkungen und neue restriktive Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verkündete.