Coronavirus - Gratis-Tests für Bedürftige im Vatikan

Papst spendete 350.000 Masken für Schüler in Rom

In der vatikanischem Ambulanz können sich Bedürftige kostenlos einem Corona-Test unterziehen. Dies kündigte der Vatikan vor dem Welttag der Armen am kommenden Sonntag an. In der Ambulanz können sich Obdachlose, die Zugang zu Unterkünften in der Stadt haben, oder in ihre Heimat zurückreisen wollen, dem Test unterziehen.

In der Ambulanz wurden bisher durchschnittlich 50 Abstriche pro Tag für das Vatikan-Personal genommen. Außerdem werden Personen gegen Grippe geimpft, berichtete Bischof Rino Fisichella, Präsident des päpstlichen Rates für die Neue Evangelisierung.

Der Vatikan spendet 350.000 Masken für Schüler in Vororten Roms. Damit will man Familien entlasten, berichtete Fisichella. Römischen Pfarren wurden 5.000 Lebensmittelpakete für Bedürftige geliefert. Ein Pasta-Hersteller habe dafür 2,5 Tonnen Nudeln bereitgestellt.