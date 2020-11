Coronavirus - Grüne El-Nagashi für Ausstieg aus Pelzproduktion in EU

Die Grüne Tierschutzsprecherin Faika El-Nagashi hat am Sonntag den Ausstieg aus der Pelzproduktion in der gesamten EU gefordert. Hintergrund dafür war der jüngste Ausbruch mutierter Formen des Coronavirus in einer dänischen Pelzfarm, was dazu führte, dass nun alle 15 Millionen Nerze in Dänemark vorsorglich getötet werden sollen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen.

Sie sei "über den Aspekt der Gesundheitsgefährdung hinaus sehr betroffen von den schrecklichen Bildern aus den Nerzfarmen", hielt El-Nagashi in einer Aussendung fest. In Österreich sei aus ethischen Gründen die Haltung von Tieren zur Pelzgewinnung seit 15 Jahren verboten. Sie werden sich "um einen Resolutionsantrag aller Parteien bemühen, der die EU dazu auffordert, die Pelzerzeugung zu verbieten", kündigte El-Nagashi an. Der Zusammenhang zwischen Massentierhaltung und Pandemien sei evident, es gelte daher darauf zu reagieren.