Coronavirus - Hälfte der Intensivbetten in Salzburg belegt

Im Bundesland Salzburg sind am Montagvormittag 22 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen betreut worden. Damit ist aktuell genau die Hälfte der 45 im Stufenplan des Landes-Medizinstabes vorgesehenen Intensivbetten belegt. 141 weitere an Corona erkrankte Menschen liegen in Normalbetten der Spitäler. Auch hier wurde damit etwa die Hälfte des Maximums erreicht.

Die Zahl der stationären Patienten stieg seit Sonntag um 13, die aber alle (vorerst) ohne Intensivbetreuung auskommen. Im Uniklinikum bereitet man sich inzwischen vor, in der HNO-Klinik Betten für Covid-Patienten frei zu räumen. Zuletzt waren in diesem Spital noch 20 der 33 Operationssäle in Betrieb. Die geografische Verteilung der freien Betten im Land Salzburg ist aber derzeit verschieden: Im Krankenhaus Schwarzach etwa waren am Sonntag nur noch zwei der insgesamt zehn Intensiv- und eines von 30 Normalbetten unbelegt.