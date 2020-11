Coronavirus - Insgesamt 230 Todesfälle in Krankenhäusern in NÖ

Acht weitere am Dienstag verzeichnet - Sechs Männer und zwei Frauen gestorben

In den Krankenhäusern in Niederösterreich sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher insgesamt 230 Todesfälle beklagt worden. Acht davon wurden am Dienstag verzeichnet. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 80 bis 96 Jahren. Es handelte sich um sechs Männer und zwei Frauen.

Gleich zweifach genannt wurden die Spitäler in Horn und in Tulln. In der Bezirkshauptstadt im Waldviertel starben ein 84-Jähriger und eine 87-Jährige, in der Stadt an der Donau Männer im Alter von 81 und 96 Jahren.

Im Landesklinikum Scheibbs wurde das Ableben eines 84-Jährigen beklagt, in Hainburg das einer 88-Jährigen und im Universitätsklinikum Krems das eines 80 Jahre alten Mannes. Vom Landesklinikum Wiener Neustadt wurde der Tod eines an Covid-19 erkrankten 86-Jährigen vermeldet.