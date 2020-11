Coronavirus - Insgesamt mehr als 200 Todesfälle in Spitälern in NÖ

In den Spitälern in Niederösterreich sind bisher insgesamt 202 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Alleine am Freitag kamen fünf weitere hinzu. Betroffen waren nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur drei Frauen und zwei Männer.

Das jüngste Covid-19-Todesopfer wurde am Freitag aus dem Landesklinikum Neunkirchen vermeldet. Es handelte sich um eine 59 Jahre alte Frau. Am selben Standort wurde auch das Ableben eines 84-Jährigen beklagt, in Mödling das eines 82-Jährigen. Im Landesklinikum Wiener Neustadt starben eine 73-Jährige und eine 82-Jährige.