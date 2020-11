Coronavirus - Italiener spielte Serenade vor Spitalzimmer seiner Frau

Romantische Geste eines 81-Jährigen im norditalienischen Piacenza

Weil er seine am Coronavirus erkrankte Frau im Spital nicht besuchen konnte, zeigte sich ein 81-jähriger Italiener erfinderisch. Der Pensionist Stefano Bozzini nahm seine Ziehharmonika und spielte mehrere Stücke vor dem Fenster im Hof des Krankenhauses in Castel San Giovanni, in dem seine Frau Carla liegt.

Das Video mit der Serenade des romantischen Pensionisten, der den traditionellen Hut der italienischen Alpinjäger trägt, wurde in Italien tausendfach angeklickt. Patienten und Krankenpfleger zeigten sich am Fenster und lauschten dem Konzert, das mit einem langen Applaus zu Ende ging.