Coronavirus - Kärntner Spitäler machen alle verfügbaren Betten frei

Die Kärntner Spitäler werden aufgrund der weiter ansteigenden Hospitalisierungen von Covid-19-Patienten nun auf Stufe 3 - die höchste Stufe im Kapazitätenplan - gestellt. Die maximale Anzahl von Normalbetten wird frei gemacht. Das gab Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montag vor Journalisten bekannt. Das bedeutet, dass Eingriffe soweit wie möglich verschoben werden, auch mit Privatkrankenhäusern gab es Gespräche. Für die Intensivstationen gilt der Stufenplan nicht.

Der zuständige Primar Rudolf Likar sagte am Montag zur APA, dass aktuell drei bis vier Betten für weitere Corona-Patienten frei seien. Kaiser spricht sich dafür aus, weitere Normalbetten für Corona-Kranke in Reha-Einrichtungen vorzubereiten. Der SPÖ-Politiker rechnet damit, dass der Bedarf weiter steigt, weil befürchtet wird, dass die Maßnahmen nicht ausreichend wirken. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit den Maßnahmen nicht den erwünschten Erfolg haben." Bei den diskutierten Schulschließungen sprach sich Kaiser dafür aus, zumindest die Volksschulen jedenfalls offen zu halten.

Kaiser appellierte erneut an die Bevölkerung, die verordneten Maßnahmen einzuhalten, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Menschen sollten etwa auch von Reisen ins Ausland absehen. Kaiser bezog sich damit auch auf Berichte über Ausflügler ins angrenzende Italien, wo Restaurants und Cafes offen sind. Die Gesundheitskontrollen an den Grenzen sollen weiter zurückgefahren werden, sagte Kaiser, um die dort beschäftigten Soldaten zur Verstärkung in die Gesundheitsämter zu bekommen. Mit der Polizei gab es am Montag Gespräche über Unterstützung beim Contact Tracing in den Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt-Land.

In Pflegeheimen stehen weitere Verschärfungen bevor. Es soll maximal einen Besuch pro Woche geben, Mitarbeiter sollen zum Tragen von FFP2-Masken oder CPA-Masken verpflichtet werden. Ausnahmen soll es für Besucher von Palliativpatienten geben. Eine Verordnung des Bundes dazu wird für Ende der Woche erwartet. Diese Woche starten die Antigentests in den Pflegeheimen. Aktuell hatten 15 von 83 Kärntner Pflegeheimen mit Coronavirus-Ausbrüchen zu kämpfen. 58 Mitarbeiter und 120 Bewohner waren als infiziert bekannt.

In Sachen Teststrategie wurde wegen der nicht mehr ausreichenden Kapazitäten auf eine Priorisierung umgestellt. "Wir können nicht mehr alles nachverfolgen", sagte Kaiser. Das bedeutet, dass inzwischen asymptomatische Kontaktpersonen von Infizierten in der Regel nicht mehr getestet werden, sondern nur zehn Tage in Quarantäne kommen. Kaiser schlägt der Bundesregierung einen neuen Umgang mit Covid-19-Kranken mit wenig Symptomen vor. Der Landeshauptmann kann sich eine zehntägige Quarantäne für sie ohne weitere Tests vorstellen, um die Ressourcen personell wie infrastrukturell zu schonen. Bei Spitalsbesuchen soll der Bund weitere Einschränkungen verordnen. In Kärnten waren Besuche mit Voranmeldung und im eingeschränkten Umfang aktuell erlaubt.

Am Montag wurde ein neues Cluster bekannt. In einer Unterkunft in Villach wurden 72 Asylwerber positiv auf Corona getestet. Gerd Kurath vom Landespressedienst bestätigte den Ausbruch gegenüber der APA, die "Kleine Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. Mitarbeiter sollen nicht betroffen sein.

In der Landesverwaltung wurde unterdessen der Parteienverkehr eingeschränkt. Persönlicher Kontakt war nur mehr nach telefonischer Abklärung und Voranmeldung, unter Einhaltung der Hygienevorschriften und zu eingeschränkten Öffnungszeiten möglich.