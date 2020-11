Coronavirus - Keine Entspannung in Deutschland

Hohe Corona-Zahl überschattet Bund-Länder-Treffen - Zweifel an einer Aufhebung der Sanktionen Ende November wachsen (Von Andreas Rinke/Reuters)

Als sich in Deutschland die 16 Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel vor zwei Wochen trafen, um harte Corona-Maßnahmen zu beschließen, hatten etliche Teilnehmer einen geheimen Wunsch: Sie stimmten den Schließungen für Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen für November nur angesichts der Hoffnung zu, dann einen entspannteren Dezember zu haben.

Doch vor dem nächsten Spitzentreffen am Montag macht sich Ernüchterung breit. Denn die Zahl der Neuinfektionen steigen zwar nicht mehr so schnell wie in den letzten Wochen. Aber obwohl es bereits Mitte Oktober erste Einschränkungen gegeben hatte, lag die Zahl am Donnerstag bei sehr hohen 21.866. Und nach erste Meldungen der Gesundheitsämter zeigen Daten der Analysefirma Risklayer, dass die Zahl am Freitag noch darüber liegen könnte.

"Montag wird wohl kaum etwas passieren können", heißt es deshalb übereinstimmend aus Bundes- und Landesregierungen zu früheren Hoffnungen auf Teil-Lockerungen. Dabei tobt eine heftige öffentliche Debatte über die Richtigkeit der getroffenen Maßnahmen - die die Bundesregierung eigentlich mit der Zahlung von zehn Milliarden Euro als Ausgleich an die von Schließung betroffenen Betriebe dämpfen wollte. Und die Debatte finden vor dem Hintergrund täglich steigender Zahlen an Intensivpatienten und Corona-Toten statt.

GASTRONOMIE MUSS UM DEZEMBER BANGEN

Aber Kanzlerin Merkel sandte am Donnerstag ein Schocksignal in die Gastronomiebranche. Auch auf Nachfragen wollte sie sich nicht festlegen, dass die Betriebe Anfang Dezember wieder aufmachen können. Oberstes Ziel sei es, die Infektionszahlen wieder auf ein Niveau von 50 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen zu drücken. Erst dann habe man wieder eine Chance, die Pandemie zu kontrollieren, sagte sie mit Blick auf die Gesundheitsämter und die Nachverfolgung von Infektionsketten. Derzeit liegt der Wert bei 138,1.

Damit ist nun - wenn auch wenig überraschend - das tatsächliche Sinken der Zahlen zum Kriterium für die Aufhebung der Schließungsanordnungen geworden. Dabei hatten viele Ministerpräsidenten Betroffenen Ende Oktober noch versprochen, dass es bei der Einschränkung für vier Wochen bleibe. Nun denkt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans schon darüber nach, dass man die Entschädigungszahlungen ja verlängern könne - was teurer für den Bundeshaushalt wird. Erschwerend kommt dazu, dass eine Studie der Universität Stanford zu belegen scheint, dass Gastronomie-Betriebe tatsächlich Orte für Infektionen sind.

SCHULSCHLIESSUNGEN TROTZ DEBATTE UNWAHRSCHEINLICH

Eine genau umgekehrte Debatte findet derzeit über Schulen statt, die Ende Oktober ausdrücklich von Schließungen ausgenommen wurden: Weil die Infektionsfälle in den Schulen steigen und mittlerweile mehr als 300.000 Schüler in Quarantäne sind, wird die Frage gestellt, ob nicht doch temporäre Schulschließungen ein gutes Mittel wären, um die Zahlen schnell und entscheidend zu drücken. Bisher lehnen dies aber die meisten Landesregierungen und auch Kanzlerin Merkel ab. Betriebe und Kinder hätten Priorität.

Aber intern wird sehr wohl auf das Beispiel Israel verwiesen, wo es eben mit der Schließung nicht nur von Restaurants, sondern eben auch der Schulen gelungen war, den enormen Anstieg der Infektionszahlen drastisch zu senken. In Deutschland sorgen dagegen täglich Millionen Schul- und Kindertagesstättenkinder für Mobilität, obwohl erklärtes Ziel der Regierung war, alle Kontaktmöglichkeiten um 75 Prozent zu reduzieren. "Dennoch rechne ich nicht damit, dass Schulen schließen", sagte ein Landesvertreter. Dies sei politisch zu sensibel.

GERICHTE SORGEN DIESMAL NICHT FÜR DRUCK

Ein entscheidender Faktor, warum am Montag bei dem Bund-Länder-Treffen keine Entscheidung in die ein oder andere Richtung fallen dürfte, liefern paradoxerweise die Gerichte. Denn nach den schlechten Erfahrungen mit Dutzenden gekippten Auflagen hatten Bund und Länder diesmal die Corona-Maßnahmen so geschneidert, dass sie gerichtsfest sein sollten. Zusätzlich wird das Infektionsschutzgesetz so ergänzt, dass der Bund nun für die Länder-Verordnungen klar auflistet, wo sie Einschränkungen verhängen dürfen. Und das Kalkül scheint bisher aufzugehen: Es gibt nur vereinzelt Gerichte, die in einem sehr begrenzten Maße Auflagen wieder kippen, wie zu einer allgemeinen Maskenpflicht in Düsseldorf oder in Bayern zur Schließungsanordnung für Fitness-Klubs. Aber Bund und Länder stehen nicht unter Druck, nachsteuern zu müssen, wie es dort heißt.

ALLES STARREN AUF DIE ZAHLEN VOM WOCHENENDE

Nun starrten alle auf die Zahlen von Freitag, Samstag und Sonntag, heißt es in den Regierungen. Wenn sich auch dann kein Rückgang zeige, werde man am Montag eher über das "Nachschärfen" sprechen müssen, wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff im Reuters-Interview angedeutet hatte. Am Sonntag soll es eine Vorbesprechung zwischen Bund und Ländern geben. Am Montag wollen dann die SPD- und Unions-Länder unter sich beraten, bevor es in das Gespräch mit der Bundesregierung geht.