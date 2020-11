Coronavirus - Knappes Drittel der Vorarlberger Intensivbetten belegt

In den Vorarlberger Spitälern ist die Zahl der Coronavirus-Patienten nach einer stabilen Lage am Wochenende am Montag merklich angestiegen, vor allem jene der Intensivpatienten. Aktuell wurden 29 Personen in den Intensivstationen des Landes behandelt, um sechs mehr als am Sonntag. Damit waren knapp 30 Prozent der in Vorarlberg verfügbaren Intensivbetten mit Coronavirus-Patienten belegt. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen stieg um acht auf 142 Fälle an.

In Vorarlberg stehen grundsätzlich 51 Intensivbetten zur Verfügung. Diese Kapazitäten können bei Bedarf um weitere 53 Beatmungsplätze aufgerüstet werden. Von den 1.900 Spitalbetten auf den Normalstationen sind aktuell 430 für Covid-19-Patienten reserviert. Bereits im Gang ist der Wiederaufbau des Notversorgungszentrums für Coronavirus-Patienten auf dem Messegelände in Dornbirn. Dort werden zwei Stationen mit je 100 Betten errichtet. Der Aufbau sollte in etwas mehr als einer Woche abgeschlossen sein. In Betrieb genommen würde das Notversorgungszentrum, wenn mehr als 350 Corona-Patienten in allen Vorarlberger Spitälern stationär aufgenommen werden müssen. Im Frühjahr - als das Notversorgungszentrum zum ersten Mal installiert wurde - war das nicht der Fall gewesen.