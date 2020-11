Coronavirus - Kostenlose Tests in bayerischen Stationen für Pendler

Firmen sollen Mitarbeiter anmelden

Nachdem es Verwirrung bei den Pendlern um die von Bayern vorgeschriebene Testpflicht gab, hat der Grenzgänger-Landesverband OÖ in einer Aussendung am Dienstag klargestellt: Die Tests sind laut Auskunft des Bayerischen Gesundheitsministeriums kostenlos an den bayerischen Teststationen in den Landkreisen. Unternehmen sollen ihre testpflichtigen Mitarbeiter einmalig per E-Mail melden, das Testzentrum übernehme die Terminvereinbarung.

Einzelne Pendler könnten sich telefonisch an das Testzentrum wenden. Stationen gibt es in Passau, Pfarrkirchen, Neuötting, Simbach am Inn, Bayerisch Gmain, Traunstein und Rosenheim für Pendler aus Oberösterreich und Salzburg. Angedacht sind weitere in Wegscheid und Neuhaus am Inn. Zusätzlich gibt es mobile Teststationen und die Wacker Chemie in Burghausen - Hunderte Pendler aus Österreich - hat innerhalb des Werks eine Möglichkeit für ihre Mitarbeiter eingerichtet.

Österreichische Pendler nach Bayern müssen einmal wöchentlich ein negatives Corona-Attest vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Es ist innert sieben Tagen nach der ersten Einreise vorzulegen. Ist die Person in einer Kalenderwoche nicht nach Bayern eingereist, entfällt die Vorlagepflicht.