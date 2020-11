Coronavirus - Lainzer 2 - Hermesvillapark weiter täglich offen

Der Hermesvillapark als Teil des gesamten Lainzer Tiergarten-Areals bleibt wie gewohnt weiterhin täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Dieser war auch bisher nicht von einer Wintersperre betroffen. Neu ist ab dem 13. November, dass auch der restliche Teil des Erholungsgebiets an den Wochenenden besucht werden kann - und zwar über all jene Tore, die alljährlich auch in den Weihnachtsferien geöffnet haben, wie Forstdirektor Andreas Januskovecz gegenüber der APA präzisierte.