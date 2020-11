1.123 Neuinfektionen im Bundesland

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Freitag 30.277 Personen in häuslicher Quarantäne verzeichnet. Dies stellte einen neuen Höchstwert im Bundesland dar, am Donnerstag waren noch 29.812 registriert worden. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurden zudem 1.123 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gezählt. Der Wert beinhalte jedoch Nachmeldungen vom Vortag.