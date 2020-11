Coronavirus - Merkel denkt nicht an Lockerungen

Angesichts anhaltend hoher Zahlen von Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat Kanzlerin Angela Merkel die Hoffnung auf eine rasche Aufhebung aller Einschränkungen gedämpft. Merkel sagte am Sonntag, Auflagen könnten in ihrer Gesamtheit erst aufgehoben werden, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun seien.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Wochenende erneut hohe Zahlen. Am Samstag erreichte die Zahl der Neuinfektionen mit 23.399 einen neuen Höchststand. Am Sonntag war die Zahl zwar mit 16.017 niedriger, aber höher als am Sonntag vor einer Woche. Die Dynamik des Anstiegs gilt dennoch als abgebremst. Dagegen verzeichneten die USA mit fast 130.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden erneut einen Rekord.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte mit Blick auf die steigenden Zahlen an Intensivpatienten und Toten vor Illusionen: "Die Lage ist ernster, als viele meinen. Daher sind die beschlossenen Maßnahmen richtig, sonst droht eine Überforderung des Gesundheitssystems", twitterte er. "Wenn die Intensivstationen volllaufen, ist es schon zu spät", sagte auch der baden-württembergische Landeschef Winfried Kretschmann (Grüne). Bund und Länder hatten für den November die Schließung von Restaurants und Bars, Museen und Fitnessstudios angeordnet, um die Kontakte und Infektionsgefahren zu reduzieren.