Coronavirus - NATO-Soldaten in Lettland infiziert

Unter Quarantäne gestellt, Kontaktpersonen isoliert

In Lettland haben sich Soldaten des dort stationierten NATO-Bataillons mit dem Coronavirus infiziert. Die positiv getesteten Truppen seien unter Quarantäne gestellt und deren ermittelten Kontaktperson isoliert worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Riga der lettischen Nachrichtenagentur Leta am Mittwoch. Nähere Angaben zur Nationalität, Anzahl und dem Gesundheitszustand der am Militärstützpunkt Adazi stationierten Soldaten machte er nicht.

Nach einem Bericht des kanadischen Fernsehsenders CBC sind mehrere kanadische Soldaten betroffen. Zum Schutz der NATO-Ostflanke und zur Abschreckung Russlands hat die NATO jeweils Bataillone von rund 1.000 Soldaten in die drei Baltenstaaten und nach Polen entsendet. In Lettland hat Kanada dabei die Führungsrolle übernommen und führt mit rund 450 Soldaten einen multinationalen Gefechtsverband. Unterstützt werden die kanadischen Truppen von Soldaten aus Albanien, Tschechien, Italien, Island, Montenegro, Polen, der Slowakei, Slowenien und Spanien.

Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern kämpft seit dem Herbst mit einer steigenden Anzahl Neuinfektionen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie bisher fast 44.000 Fälle in dem Baltenstaat erfasst, 722 Menschen starben an dem Virus.