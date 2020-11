Coronavirus - NEOS wollen Entscheidung über Verschärfungen vertagen

"Zahlenchaos" erlaube keine evidenzbasierte Entscheidung - Schulschließungen nur als "allerletzter Weg" - Bundesheer-Assistenzeinsatz soll Gesundheitsbehörden wieder handlungsfähig machen

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz gefordert, eine Entscheidung über Verschärfungen der Coronamaßnahmen und mögliche weitere Schulschließungen erst nach dem Wochenende zu treffen. Der Peak der Infektionen aus der Zeit vor dem Lockdown sei erst dieser Tage zu erwarten und es gebe ausgerechnet jetzt ein "Zahlenchaos" bei den Daten der Neuinfektionen. Damit fehle die Grundlage für eine evidenzbasierte Entscheidung.

Eine Schließung der Schulen müsse "der aller-, allerletzte Weg" sein, wenn das Gesundheitssystem wegen der Zahl der Coronainfektionen zu kippen drohe. "Das Ende des Unterrichts in der Schule für Pflichtschulkinder ist nicht der Beginn des Unterrichts zu Hause, es ist das Ende des Unterrichts und das Ende von Bildung und sozialen Kontakten, die so wichtig sind", so Meinl-Reisinger, die auch auf die negativen Auswirkungen der Schulschließungen auf Schüler aus sozial benachteiligten Familien, auf die Psyche der Kinder, auf Arbeitnehmer und Arbeitsplätze verwies. "Homeschooling und Homeoffice zusammen geht sich einfach nicht aus. Punkt." Dabei drohe das Ausbrennen der Eltern, vor allem der Mütter, und die noch geöffneten Betriebe könnten durch die Betreuungspflichten der Mitarbeiter in Bedrängnis kommen. Eltern müssten außerdem für die Betreuung möglicherweise auf Großeltern zurückzugreifen und könnten damit potenziell deren Gesundheit gefährden.

Als gelindere Mittel anstelle von Schulschließungen schlagen die NEOS u.a. zur Abwendung weiterer Schulschließung eine Ausweitung der Maskenpflicht für Schüler vor. Außerdem soll für den Unterricht auf andere Räumlichkeiten, etwa ungenutzte Festsäle, ausgewichen werden und durch unterschiedliche Beginnzeiten Anhäufungen von Schülern auch am Schulweg vermieden werden, so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.

Meinl-Reisinger betonte ihre Besorgnis darüber, dass nun wieder Maßnahmen getroffen werden sollen, die für das Leben der Menschen massive Einschnitte bedeuten. "Wir haben es de facto mit nicht mehr funktionierenden Gesundheitsbehörden zu tun", sagte sie und verwies auf Probleme beim Testen, bei der Kontaktnachverfolgung und der raschen Zustellung der Absonderungsbescheide. Wenn die Behörden es nicht mehr schaffen, potenziell positive K1-Personen zu isolieren, dann würden sie und der Staat in der Pandemiebekämpfung versagen. Um hier wieder handlungsfähig zu werden, solle das Contact Tracing von den Gesundheitsbehörden der Länder an die AGES übergeben werden, außerdem brauche es einen massiven Assistenzeinsatz des Bundesheeres zur Unterstützung bei Absonderungen und Testkapazitäten, eine Ausweitung von Home Office und Maßnahmen, um die Bevölkerung dazu zu bewegen, die Verhaltensmaßnahmen zur Eindämmung von Corona auch tatsächlich einzuhalten.