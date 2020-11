Coronavirus - Noch 106 Intensivbetten in NÖ Spitälern frei

In niederösterreichischen Spitälern sind am Montag noch 106 freie Intensivbetten für Coronavirus-Patienten gemeldet worden. Zusätzlich zählte die Landessanitätsdirektion 1.887 verfügbare Normalbetten in den Krankenhäusern. "Mit dem rapiden Ansteigen der Infektionszahlen steigt auch die Zahl der mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegten Normal- und Intensivbetten dramatisch an", erklärte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP).

Die Covid-Auslastung betreffe somit derzeit 17,3 Prozent der Normalbetten und 35 Prozent der Intensivbetten. Von den 11.976 aktuell als an Covid-19 erkrankt geltenden Menschen im Bundesland wurden 395 auf Normalstationen von Kliniken behandelt, 57 weitere intensivmedizinisch. Pernkopf rief abermals dazu auf, sich an die verordneten Maßnahmen zu halten - nur so könne eine "Trendwende bei den Infektionen" erreicht werden. "Dabei habe ich absolut kein Verständnis für Corona-Leugner, wir haben es mit einer schweren Krankheit zu tun", unterstrich er. Man müsse "die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen".