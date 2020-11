Coronavirus - Oberösterreich stockt nochmals bei Intensivbetten auf

50 Plätze nächste Woche - Stelzer: "Dann sind die Möglichkeiten aber ausgeschöpft" - "Die größte gesundheitliche Herausforderung in diesem Land seit dem Zweiten Weltkrieg"

Oberösterreich stockt bei den Intensivbetten erneut seine Kapazitäten auf: Nach 50 Betten diese Woche sollen nächste Woche noch einmal 50 weitere dazukommen, kündigte LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch an. Dann würden insgesamt 200 Intensiv- und Beatmungsplätze nur für Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen. "Dann sind die Möglichkeiten aber ausgeschöpft", so der LH. Am Mittwoch befanden sich 113 Coronakranke auf oberösterreichischen Intensivstationen.

Stelzer betonte, die Corona-Pandemie sei "die größte gesundheitliche Herausforderung in diesem Land seit dem Zweiten Weltkrieg". Da solle niemand nach Schlupflöchern suchen, um weitermachen zu können wie bisher, appellierte er, möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren.