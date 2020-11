Coronavirus - ÖVP-Kritik an St. Pöltner Christkindlmarkt-Absage

Die Corona-bedingte Absage des Christkindlmarkts am St. Pöltner Rathausplatz hat am Montag Kritik der Volkspartei hervorgerufen. Statt des nun ab Dezember geplanten Eiszaubers hätte sich Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) eine Aufteilung des vorweihnachtlichen Angebots auf die gesamte Innenstadt gewünscht. In einer Aussendung wurde die Erstellung eines Ersatzkonzeptes gefordert, das die Gastronomen in der Landeshauptstadt "zu den wichtigsten Partnern" machen soll.