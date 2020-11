Coronavirus - Pflege: Situation in Kärnten "sehr angespannt"

Kritischer Punkt in Spitälern könnte in ein bis zwei Wochen erreicht sein

Die Situation für das Pflegepersonal in und außerhalb der Krankenhäuser in Kärnten ist "sehr angespannt". Das sagten übereinstimmend der Zentralbetriebsratsobmann des Klinikums Klagenfurt, Ronald Rabitsch, und der für die extramurale Pflege zuständige Gewerkschafter Valid Hanuna auf Anfrage der APA. Die Mitarbeiter würden ihr Bestes geben, doch unter anderem wegen der Infektionsfälle beim Personal sei die Belastung enorm hoch.

"Die Kapazitätsgrenzen sind bald erreicht", sagte Rabitsch. Und das Umleiten von Pflegepersonal von anderen Stationen zu Corona-Patienten sei nicht ganz so einfach, dazu seien die Anforderungen zu unterschiedlich: "Man braucht ja auch die Expertise." Dies gelte vor allem für die Intensivpflege. Belastend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei es auch, dass die Dienstpläne ständig über den Haufen geworfen würden. "Die Leute wissen, wenn sie heimgehen, nicht, ob sie jetzt am nächsten Tag doch arbeiten müssen oder frei haben."

Dazu komme, dass das Klinikum Klagenfurt als Schwerpunktkrankenhaus die medizinische Versorgung abseits von Corona unbedingt aufrechterhalten müsse."Das ist unser Auftrag." Sorgen bereitet Rabitsch auch die geplante Durchtestung sämtlichen Personals: "Wenn es heißt, dass 20 Prozent symptomfrei sind trotz Infektion, ist zu erwarten, dass noch mehr Mitarbeiter ausfallen, und das wäre dann wohl nicht mehr zu stemmen."

"Es ist zäh, aber wir bemühen uns." So fasst Valid Hanuna die Situation zusammen. In der Pflege sei man es gewohnt, ein "großes Herz" zu haben, derzeit schaffe man es noch, auch wenn die Belastung gewaltig gestiegen sei. Doch sei die Arbeit körperlich und seelisch extrem anstrengend geworden. "Wir machen nicht schlapp", verspricht er, doch alles habe seine Grenzen.

Beide Personalvertreter hoffen darauf, dass die Politik aktiv werde. Es sei zu wenig, in Sonntagsreden stolz auf die Pflegekräfte zu sein. "Man müsste das endlich in Angriff nehmen, damit sich die Situation entspannt", so Hanuna, der darauf hinweist, welche Schlüsselposition die Pflege einnehme. Rabitsch wiederum stört sich daran, dass "manche Politiker glauben, das ist ein Wettbewerb, wo man darauf hinweist, besser zu sein als andere". Das helfe niemandem, die Politik müsse etwas tun, um die Personalsituation zu verbessern. "Das Problem ist, dass wir schon in Normalzeiten in Wahrheit nicht genügend Personal haben, dass damit eine Pandemie so einfach zu bewältigen ist, das ist eine Illusion." Jahrelang sei ständig eingespart und gekürzt worden, das räche sich jetzt.