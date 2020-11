Coronavirus: Protest gegen Teil-Lockdown, Rom fordert Zusammenhalt

Nach wiederholten Protesten der Regionen gegen die neuen restriktiven Anti-Covid-Vorkehrungen der Regierung, hat der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag die lokalen Körperschaften zu stärkerer Zusammenarbeit aufgerufen. "Zusammenarbeit ist der einzige Weg zur Bekämpfung der Pandemie. Die Infektionszahlen steigen täglich auf dramatische Weise", sagte Speranza bei einer Fragestunde vor dem Parlament in Rom.

"Man kann zwar unterschiedliche Meinungen über die bisher ergriffenen Maßnahmen der Regierung haben, man darf jedoch nicht die Wahrheit verzerren. Ohne beträchtliche Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit und ohne Respekt der Regeln des Zusammenlebens werden wir im Kampf gegen die Epidemie nicht siegen", sagte der Minister.

Alle Regierungsbeschlüsse seien nach Beratungen mit den Regionen und den wissenschaftlichen Behörden ergriffen worden. Die Einstufung der 20 italienischen Regionen in rote, orange, oder gelbe Zonen sei aufgrund von wissenschaftlichen Kriterien zum Infektionsgeschehen, wie die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen, Infektionsherde, Zahl der Infizierten in Seniorenheimen und der Patienten mit Symptomen in Heimisolierung. Es gebe diesbezüglich keine Willkür seitens der Regierung, die keine Region "bestrafen" wolle.

Premier Giuseppe Conte bezeichnete am Freitag die Epidemie als "rasenden Zug", der gebremst werden müsse. Er versprach Stützungsmaßnahmen für die von dem Teil-Lockdown am stärksten betroffenen Berufsgruppen Wirtschaftssektoren.

Am Freitagabend tritt eine landesweite Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr in Kraft. In vier Regionen - Lombardei, Piemont, Aostatal und Kalabrien - tritt zudem ein Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr in Kraft. Betroffen ist somit ein Viertel der 60 Millionen Italiener.

Im ganzen Land wurden Museen und Ausstellungen geschlossen. Höhere Schulen und Universitäten müssen auf Online-Unterricht umstellen. In den "roten" Regionen müssen die Menschen weitgehend zu Hause bleiben. Sie dürfen jedoch etwa zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Arzt gehen. Bars, Restaurants und viele Geschäfte machen dort zu.

Lega-Chef Matteo Salvini kritisierte das Krisenmanagement der Regierung, die am Freitag Hilfsmaßnahmen in der Größenordnung von zwei Milliarden Euro lockermachen wird. "Die Italiener wollen keine Almosen, sie wollen arbeiten", sagte der Oppositionspolitiker. Taxifahrer traten am Freitag Italien-weit in den Streik. "Wir haben nicht einmal Geld für den Treibstoff", protestierten sie.