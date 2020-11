Coronavirus - Salzburger Gemeinden helfen beim Contact Tracing

Die Bezirkshauptmannschaften im Land Salzburg bekommen ab kommender Woche beim Contact Tracing Unterstützung durch die Gemeinden. Konkret sollen Mitarbeiter der Kommunen für die Gesundheitsämter in den Bezirken tätig werden, und zwar bei der telefonischen Kontaktaufnahme und Erhebung der Kontaktpersonen sowie der Verkündung der mündlichen Quarantäne-Bescheide am Telefon in ihren jeweiligen Gemeinden, teilte das Land Salzburg am Freitagabend mit.

Die weitere Bearbeitung der Fälle im Wege der schriftlichen Bescheidausstellung und der Einpflegung der Daten in die EDV-Systeme soll weiter bei den Bezirkshauptmannschaften bleiben. Laut Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) könne man mit dieser Amtshilfe die Kapazitäten schlagartig nahezu verdoppeln. "Wir wollen alles tun, um die Infektionszahlen wieder nach unten zu bringen. Die starke Zunahme der vergangenen Tage stellt uns vor große Herausforderungen", so Haslauer. Gemeindeverband und die Bürgermeisterkonferenzen haben seinen Angaben zufolge ihre Hilfe bereits zugesagt.

Zuletzt gab es in Salzburg schon Klagen von Wirtschafts- und Arbeiterkammer, weil Mitarbeiter zuweilen auch nach zehn Tagen Quarantäne immer noch keinen schriftlichen Bescheid in den Händen hatten, der aber für die Übernahme einer Ausfallshaftung erforderlich ist. Laut Haslauer ist derzeit in Salzburg nur mehr das Abarbeiten der Neuinfektionen und teilweise das Erheben der Kontaktpersonen der Kategorie 1 möglich. Bei Kontaktpersonen der Kategorie 2 sei dies nur mehr in Ausnahmefällen möglich.