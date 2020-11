Coronavirus - Sieben Tote in niederösterreichischen Spitälern

Gesamtzahl stieg auf 237 - Sechs Männer und eine Frau von 60 bis 86 gestorben

In den Krankenhäusern in Niederösterreich sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Mittwoch sieben Todesfälle registriert worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur verstarben ein 84-Jähriger im Universitätsklinikum St. Pölten, ein Altersgenosse im Universitätsklinikum Krems, ein 60-Jähriger im Landesklinikum Melk und ein 86-Jähriger im Landesklinikum Stockerau.

Zudem wurde das Ableben von zwei Männern im Alter von 79 und 83 Jahren und einer 82-jährigen Frau am Landesklinikum Mödling gemeldet. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten im in den Spitälern im Bundesland stieg somit auf 237 an.