Coronavirus - Situation in Serbien stark verschlechtert

Seit sieben Tagen befindet sich das Balkanland unter drei Staaten mit höchster Fallzahl auf 100.000 Einwohner

Die Coronakrise hat sich in Serbien laut Medienberichten dramatisch verschlechtert. Wie der Direktor des serbischen Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Marijan Ivanusa, in einer Sendung des TV-Senders "Pink" erklärte, befinde sich das Balkanland seit sieben Tagen in einer Gruppe von drei Staaten mit den höchsten Fallzahlen pro 100.000 Einwohner. Konkrete Zahlen nannte er allerdings nicht.

Laut Behördenangaben wurden am Donnerstag mit 7.606 Neuinfizierten und 51 Toten die bisherigen Rekordzahlen erreicht. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März wurden demnach insgesamt 148.214 Corona-Fälle und 1.366 Tote gemeldet. Von den Behörden wird allerdings die Zahl der Fälle auf 100.000 Einwohner nicht veröffentlicht. Medien zufolge soll es derzeit über 115.000 aktive Corona-Fälle geben.

Auf die äußerst schwierige Situation, die landesweit in den Covid-Krankenhäusern herrscht, wies am Freitag der Anästhesiologe Rade Panic, Leiter der Ärztegewerkschaft, hin. Das Gesundheitssystem sei "geplatzt", meinte Panic im regierungskritischen TV-Sender "N1". Am Donnerstag sei er selbst zum ersten Mal mit einer Situation wie im Frühjahr die Mediziner in Italien konfrontiert gewesen, wo er wegen Platzmangels Patienten weder aufnehmen noch in ein anderes Krankenhaus bringen lassen konnte. Es gelte jetzt, schnell zu reagieren, warnte Panic.

In Belgrad soll Mitte nächster Woche ein neues Covid-Krankenhaus mit 1.000 Betten den Betrieb aufnehmen. Es wurde in wenigen Monaten im Vorort Batajnica errichtet. Wie das Personalproblem gelöst wird, blieb zunächst unklar. Derzeit sind laut offiziellen Angaben 2.340 Ärzte und Ärztinnen sowie Krankenschwestern und Pfleger mit dem Coronavirus infiziert. Serbien hat etwa 13.000 Ärzte.

Tausende Menschen hatten sich am vergangenen Wochenende in Belgrad von dem an Covid-19 verstorbenen serbisch-orthodoxen Patriarchen Irinej verabschiedet. Etwas strengere Coronavirus-Maßnahmen - ein Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen, kürzere Öffnungszeiten für Geschäfte und Gastronomie - sind seit Dienstag in Kraft.