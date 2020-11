Coronavirus - Slowenien setzt Lockdown fort

Slowenien hat den Lockdown wegen der weiterhin schlechten epidemiologischen Lage wieder verlängert. Primarschüler werden nach zweiwöchigen Herbstferien nächste Woche nicht in die Schulen zurückkehren, auch für sie wird es Fernunterricht geben, beschloss die Regierung am Donnerstag. Wie lange die Einschränkungen noch dauern werden, ist unklar. Premier Janez Jansa deutete an, dass die Restriktionen mindestens noch einen Monat in Kraft sein könnten.

Die Regierung ist durch einen Beschluss des Verfassungsgericht zur wöchentlichen Beurteilung von Restriktionen verpflichtet, weshalb die Maßnahmen im Wochentakt beschlossen werden. Es sei bereits klar, dass einige Maßnahmen länger in Kraft bleiben müssen, kündigte Jansa bereits am Dienstag an. "Es steht uns mindestens ein Monat harten Kampfes mit dem Virus bevor und dann noch Monate von großer Vorsicht", sagte er. "Auf jeden Fall wird es ein langer Winter sein", betonte der Premier und deutete an, dass man die Weihnachtszeit womöglich "normaler" verbringen könnte.

Die Herbstferien sind für die Primarstufe bereits um eine Woche verlängert worden. Während die Sekundarstufe schon vergangene Woche zum Fernunterricht zurückkehrte, werden nun auch alle jüngeren Schüler zu Hause unterrichtet. Bisher gab es Fernunterricht für ältere Schüler, während die Kinder bis zur fünften Klasse normal in die Schule gingen.

Während strenge Kontakteinschränkungen erhalten blieben, wurden Restriktionen für den Wirtschaftssektor ein wenig gelockert. Ab sofort dürfen auch Geschäfte mit Baby- und Kinderartikeln, mit technischen Produkten, Möbel-, Auto-, und Fahrradgeschäfte offen sein, das gilt auch für Foto- und Juweliergeschäfte. Kosmetiksalons dürfen von nun an wieder arbeiten, jedoch lediglich Pediküre durchführen. Die Regierung habe jene Bereiche gelockert, bei denen die Wahrscheinlichkeit von Infektionen gering sei, lautete die offizielle Erklärung.

In Slowenien sind die Tageswerte von Neuinfektionen zuletzt etwas zurückgegangen, nachdem sie Anfang der Woche bereits über 2.000 lagen. Am Donnerstag wurden rund 1.560 neue Fälle bei knapp 5.900 durchgeführten Tests registriert. Die Positivitätsrate der Testungen lag bei 26,5 Prozent. Im Land gibt es über 23.300 aktive Corona-Fälle.

Die Tageswerte bei den Todesfällen lagen diese Woche konsistent bei übern. Der Höhepunkt mit 30 Patienten, die an oder mit einer Covid-19-Erkrankung starben, wurde am Mittwoch vermeldet. Am Donnerstag sank die Zahl auf 26 Tote.

Nach wie vor steigt die Zahl von Infizierten, die eine Behandlung im Krankenhaus benötigen. Am Donnerstag wurden in slowenischen Spitälern insgesamt 1.069 Covid-Patienten behandelt, davon 168 auf Intensivstationen. Die Belastung der Intensivstationen ist mehr als doppelt so hoch wie im Frühjahr.

Eine solche Entwicklung bringt das slowenische Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazitäten. Wegen des Mangels von Medizin- und Pflegepersonal ist in Spitälern bereits ein Großteil von unnötigen Behandlungen bzw. Eingriffen eingestellt worden.

Die Regierung sieht trotzdem Anzeichen dafür, dass sich der Trend bald wenden könnte. Laut Regierungssprecher Jelko Kacin deuten die Daten darauf hin, dass der Höhepunkt bereits erreicht worden sei und dass sich die Lage allmählich zu stabilisieren beginnt.