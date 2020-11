Coronavirus - Slowenien verschärft Lockdown für zwei Wochen

Ab Freitag werden Kontakte auf eigene Familie beschränkt - Öffentlicher Verkehr wird eingestellt - Ab Montag bleiben nur notwendige Geschäfte offen

Slowenien wird für 14 Tage den bisherigen Lockdown noch zusätzlich verschärfen, in der Hoffnung, hohe Corona-Infektionszahlen zu senken. Ab Freitag wird man sich nur noch mit Angehörigen der eigenen Familie bzw. des eigenen Haushalts treffen dürfen, der öffentliche Verkehr wird eingestellt, Geschäfte und Dienstleistungen ab Montag auf das Notwendigste zurückgeschraubt.

Schulen bleiben beim Fernunterricht, Kindergärten werden wie bisher nur für Notfälle geöffnet sein, beschloss die Regierung am Donnerstagabend. Weitere Einschränkungen wird es auch bei Grenzübertritten geben. Ab Montag werden laut Innenminister Ales Hojs einige Ausnahmen, mit denen Reisende von Quarantäne oder Testpflicht ausgenommen wurden, wegfallen. Damit will die Regierung vor allem Kurzbesuche in Kroatien bzw. weiteren Balkanländern einschränken.

Der einzige Weg, um später die Einschränkungen allmählich lockern zu können, sei es, die Kontakte der Bevölkerung in den nächsten zwei Wochen auf das Minimum zu reduzieren, sagte Gesundheitsminister Tomaz Gantar bei einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Die bisherigen Einschränkungen hätten laut Gantar nur teilweise Wirkung gezeigt. Um die Zahl von Infizierten und Erkrankten zu senken, müssen die Maßnahmen verschärft werden, betonte er. Nach der zweiwöchigen Periode könne dann eine stufenweise Lockerung erfolgen, kündigte der Gesundheitsminister an.