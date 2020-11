Coronavirus - Soldaten helfen in der Steiermark beim Contact Tracing

Kontingent wird auf 40 Personen aufgestockt

Das Bundesheer wird ab kommenden Montag das Land Steiermark noch mehr beim Contact Tracing von möglichen Coronavirus-Infizierten unterstützen. Das Kontingent der Soldaten wird von 21 sukzessive auf 40 aufgestockt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Militärkommandos Steiermark. Diese 40 sollen dann durchgehend besetzt sein, "um in dieser schwierigen Phase der Pandemie die Durchhaltefähigkeit verlässlich sicher zu stellen".

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hatte bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) um die zusätzliche Unterstützung in Form von geschultem Personal gebeten. "Als strategische Reserve der Republik stehen wir insbesondere dann bereit, wenn die Länder unsere Hilfe brauchen. Ich freue mich daher, dem steirischen Landeshauptmann auch diese Hilfe zusichern zu können", so Tanner.

Das Bundesheer unterstützt die Gesundheitsbehörden bereits seit 24. August in einem eigens eingerichteten Contact Tracing-Center in der Landesverwaltungsakademie in Graz. Gemeinsam mit Landesbediensteten wachse diese Einrichtung seither quantitativ und qualitativ. Darüber hinaus stehen Soldatinnen und Soldaten weiterhin an der Staatsgrenze zu Slowenien im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz gegen illegale Migration und führen Gesundheitskontrollen bei Einreisenden durch. Insgesamt unterstützen derzeit knapp 300 Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete des Heeres die Behörden in der Steiermark.