Coronavirus - SPÖ-Europaabgeordneter Sidl positiv getestet

Der SPÖ-EU-Abgeordnete Günther Sidl (45) hat in der Nacht auf Sonntag ein positives Covid-19-Testergebnis bekommen. Laut einer Aussendung war ein Test vom 30. Oktober noch negativ. Am 6. November habe sich Sidl - ohne Symptome zu zeigen - erneut testen lassen. Am Abend jenes Tages stellten sich allerdings Symptome einer Erkältung ein. Sidl habe sich sofort isoliert und nunmehr das positive Testergebnis erhalten, hieß es.

"Die Symptome waren zuerst wie bei einer Erkältung, mittlerweile wie bei einer eine leichten Grippe. Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich hoffe, die Symptome werden nicht stärker und ich werde bald wieder gesund", wurde der Niederösterreicher Sidl zitiert.

Noch am Montag (2. November) war Sidl vom Anschlag in der Wiener Innenstadt betroffen. Er musste am Montagabend, dem letzten Abend vor dem neuen Teil-Lockdown, nach eigenen Angaben drei Stunden mit rund 50 anderen Lokalgästen in einem Keller ausharren, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, dass der Terrorist wahllos in Lokale schieße.