Coronavirus - SPÖ OÖ fordert Besuchsverbot in oö. Spitälern

Der SPÖ OÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder hat am Sonntag wieder die Einführung eines Besuchsverbots für die oberösterreichischen Krankenhäuser gefordert: "Die Spitäler sind mit den Intensivbehandlungen von Corona-Patienten extrem gefordert. Besucher fordern das Personal zusätzlich und stellen außerdem eine Ausbreitungsgefahr dar." In den Wiener Spitälern sind Besuchsverbote derzeit kein Thema, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Man setze die jüngsten, von der Bundesregierung getroffenen Besuchsregelungen um, betonte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats. Die oberösterreichische SPÖ will demgegenüber Besuche nur mehr auf Palliativ- und Kinderabteilungen zulassen, präzisierte Binder seine Forderung am Sonntag auf APA-Nachfrage.

Die Vorbereitung seitens der zuständigen Stellen in OÖ auf die erwartbare schwierige Herbstwelle bezeichnete Binder als "mangelhaft". Es hätten andere vorhandene Einrichtungen zu medizinischen Behandlungen bereits viel früher zur Entlastung der Spitäler genützt werden sollen. Dies würde auch nach wie vor viel zu wenig gemacht: "Man hätte bereits im Frühjahr schauen müssen, wohin man leichtere Operationen und Behandlungen verlagern könnte, um die Krankenhäuser während der Pandemie zu entlasten. Der niedergelassene Bereich wurde nicht neu organisiert."

In den Krankenhäusern solle man sich die wöchentlich stattfindenden Covid-19-Tests aller Mitarbeiter sparen, denn sofern die Personen keine Symptome aufweisen, würde man sie trotz positiver Testung für die Arbeit benötigen, meinte Binder: "Wir sprechen von medizinisch geschultem Personal, das ohnehin weitgehend in Schutzausrüstungen oder mit Spezialmasken arbeitet und weiß, auf welche Symptome es zu achten hat."

Die Lage in den oö. Spitälern sei "angespannt", hieß es Samstagabend vom Krisenstab des Landes. Die Krisenpläne seien aktiviert, die Intensivkapazitäten erweitert, Planleistungen an allen Krankenanstalten verschoben worden, um die Patienten auf den Intensivplätzen qualitativ bestmöglich betreuen zu können. Am Samstag waren 86 von den 250 Intensivbetten belegt, in einem nächsten Schritt werde um 50 auf 300 Betten aufgestockt. Davon sollen 100 für andere medizinische Notfälle freibleiben, 200 für die Versorgung von Covid-19-Patienten. Andere Zahlen, die der Krisenstab in Zusammenhang mit den vorhandenen Intensivbetten in OÖ am Freitag bekannt gegeben hatte, wurden damit korrigiert.