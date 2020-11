Vorsichtsmaßnahme - Mitarbeiterin des Büros positiv getestet

Die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) muss als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne. Eine Mitarbeiterin aus ihrem Büro wurde positiv auf das Coronavirus getestet. In einer Aussendung der Kommunikation Land Steiermark hieß es, dass weder die Landesrätin noch andere Mitarbeiter des Büros Symptome hätten. Sie alle gehen vorerst in häusliche Quarantäne.