Coronavirus - Stelzer-Appell: "Medizinischen Notstand verhindern"

"Bleiben Sie, wenn das möglich ist, zu Hause" - Maßnahmen-Disziplin auch nötig, um Schulen und Kindergärten offenhalten zu können

LH Thomas Stelzer (ÖVP) hat sich am Dienstag angesichts einer drohenden Überlastung der Spitäler mit einem dringenden Appell an die Oberösterreicher gewandt: "Jetzt müssen wir gemeinsam alles daran setzen, diesen medizinischen Notstand zu verhindern." Er mahnte, sich an die Maßnahmen zu halten und auf zu Feiern verzichten. "Bleiben Sie, wenn das möglich ist, zu Hause."

"Unser Handeln in diesen Tagen und Wochen entscheidet darüber, ob weiterhin jeder Mensch in unserem Land medizinische Hilfe bekommt, wenn er sie benötigt", so der Landeshauptmann. Oberösterreich habe eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung, "aber jedes Gesundheitssystem stößt irgendwann an die Grenzen. Jede einzelne Oberösterreicherin und jeder einzelne Oberösterreicher hat es jedoch selbst in der Hand, diese dramatische Entwicklung zu stoppen." Man solle sich auch bewusst sein, dass Covid-19 nicht nur ältere Menschen treffe, es gebe auch Jüngere mit sehr schweren Verläufen, betonte Stelzer. "Niemand darf dieses Virus unterschätzen."

Die Disziplin bezüglich der Maßnahmen ist laut Stelzer auch nötig, um Schulen und Kindergärten offenhalten zu können. "Ich bin weiterhin dagegen, Schulen und Kindergärten zu schließen, aber wenn die Infektionszahlen weiterhin so steigen, sind weitere bundesweite Maßnahmen wohl nicht auszuschließen." Um dem vorzubeugen, möge man seine sozialen Kontakte reduzieren.