Coronavirus - Tiroler Rückkehrzentrum unter Quarantäne

Elf Menschen infiziert - Abstandhalten laut Bewohnern und Flüchtlingshelfern kaum möglich

Das Rückkehrzentrum für Asylwerber am Tiroler Bürglkopf in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) steht wegen mehrerer Coronafälle unter Quarantäne, elf Menschen sind infiziert. Die Betroffenen und deren Kontaktpersonen wurden in einem Nebengebäude isoliert. Es wurde jedoch Kritik von Bewohnern und Flüchtlingshelfern laut, dass das Abstandhalten kaum möglich sei, berichtete der ORF Tirol am Donnerstag.

Die Bewohner würden in Vier- bis Sechsbettzimmern wohnen, auch im Speisesaal sei es sehr eng. Ein ehrenamtlicher Helfer forderte mehr Schutz der Bewohner und, dass alle Flüchtlinge durchgetestet werden sollen. Die Gefahr, die von Infizierten ohne Symptome ausgehe, sei groß, meinte er.

Seitens des Innenministeriums, das für das Zentrum zuständig ist, hieß es, dass die Unterbringung einem Raumkonzept entspreche, das mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt wurde. Ein Corona-Screening am Bürglkopf sei nicht geplant. Auch das Land Tirol verteidigte sich, man habe alles im Blick. Zudem seien die Bewohner grundsätzlich gesund und jung. Dem widersprach Jutta Reuner von der Plattform Asyl: "Ich halte die Leute für durchaus vulnerabel, weil sie sich in Stresssituationen befinden".

Das Rückkehrzentrum auf 1.300 Metern Seehöhe steht bereits seit längerem in der Kritik. Zahlreiche NGOs und Kirchenvertreter forderten die Schließung der Einrichtung. Im Jahr 2017 war das Haus am Bürglkopf von einem Flüchtlingsheim in ein Rückkehrzentrum umfunktioniert worden. Bereits in den 1990er-Jahren hatte es als Heim für die damaligen Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien gedient. In einer Rückkehrberatung sollen die Menschen von ihrer freiwilligen Abreise überzeugt werden, auch eine zwangsweise Abschiebung ist möglich.