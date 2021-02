Coronavirus - Ungarns Premier drängt auf Verlängerung des Notstands

Opposition: Regierung hat Vertrauen verspielt

Das ungarische Parlament soll am Dienstag den Pandemie-Notstand verlängern. Darauf drängte der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban am Montag in seiner Ansprache vor dem Parlament. Dies sei nötig, da die Abschwächung der zweiten Welle ins Stoppen geraten sei. Wegen der auftretenden gefährlicheren Virumutationen könnte erneut eine steigende Tendenz erfolgen, zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI den Premier.

Nach dem Ausbruch der Pandemie hatte Ungarn im März den Notstand eingeführt, durch den die rechtsnationale Regierung Orbans ohne Parlament regieren konnte. Diese Maßnahme stieß damals auf heftige internationale Kritik, bis hin zu Vergleichen mit dem "Ermächtigungsgesetz" für Adolf Hitler in Deutschland 1933. Dieser Notstand wurde im Juni wieder aufgehoben. Im November wurde allerdings angesichts der zweiten Pandemiewelle ein neuer Notstand eingeführt. Dieser soll nun verlängert werden. Orbans Fidesz-Partei und die mit ihr untrennbar verbundenen Christdemokraten (KDNP) haben im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit inne.

Orban ersuchte die Abgeordneten ohne Hinsicht auf ihre Parteizugehörigkeit, das Krisenmanagement der Regierung zu unterstützen. Dieses wurde seitens der Opposition scharf kritisiert. Sie warf der rechtsnationalen Fidesz-Regierung vor, das Vertrauen verspielt zu haben. "Die Menschen wollen Geld und keine Propaganda", betonte Peter Jakab, Fraktionschef der rechtsradikalen Jobbik-Partei. Während fast 14.000 Ungarn im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben, hätte Orban "Geld für Diebstahl, für Fidesz-Stiftungen ausgegeben. Dafür hätte er seine Vollmacht genutzt, während inzwischen Massen an Arbeitern und Unternehmern ohne Hilfe bankrottgingen", kritisierte Jakab.

Timea Szabo, Co-Vorsitzende von "Parbeszed" (Dialog), erinnerte daran, dass Ungarn angesichts der Sterberate am drittschlechtesten in Europa dastehe. Bertalan Toth, Fraktionschef der Sozialisten (MSZP), warf der Regierung vor, das Gesundheitswesen nicht auf den Schutz vor der Pandemie vorbereitet zu haben. Die Regierung würde die Verantwortung ständig von sich weisen, einmal in Richtung Krisenstab, dann wieder nach Brüssel. Erzsebet Schmuck von den Grünen (LMP) warf Orban vor, während der Pandemie dem Sport doppelt so viel Unterstützung gewährt zu haben als dem Gesundheitswesen.