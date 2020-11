Coronavirus - Ungarns Spitäler erreichen Mitte Dezember ihre Grenzen

Die ungarischen Spitäler würden bis 10. Dezember hinsichtlich der Intensivbetten ihre Leistungsgrenze erreichen, sagte Premier Viktor Orban am Freitag im Staatsrundfunk Kossuth-Radio. Laut Prognosen würden dann 4.480 Intensivplätze benötigt, was bedeute, dass sich 30.000 bis 32.000 Menschen im Krankenhaus befinden könnten. Ungarn will, wie im Frühjahr, seine Spitäler bevorzugt für Corona-Fälle nutzen. Nicht dringende Operationen werden verschoben.

Die Zahl der Neuerkrankungen betrug am Freitag 4.709. Insgesamt wurden 99.625 Infizierte registriert. In Spitälern befinden sich 5.489 Patienten, 391 werden künstlich beatmet. Mit der Zahl der Infizierten befände sich Ungarn innerhalb der 27-EU-Länder im unteren Drittel, hinsichtlich der Opferzahlen wiederum im Mittelfeld, betonte die oberste Amtsärztin Cecilia Müller auf der Pressekonferenz des Krisenstabes in Budapest.

In Ungarn gilt seit 4. November erneut der Notstand, der dem Kabinett ermöglich, unbegrenzt auf dem Verordnungsweg zu regieren. Zu den weiters eingeführten Corona-Maßnahmen gehören Ausgangsbeschränkung von Mitternacht bis 5.00 Uhr früh, Schließung der Nachtgastronomie wie Bars und Diskotheken. Kultureinrichtungen, wie Museen und Bibliotheken, dürfen mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 Meter besucht werden. Theater und Kinos bleiben geöffnet, wobei nur jeder 3. Sitzplatz belegt werden darf. Das Maskentragen ist überall Pflicht, auch in Restaurants, wo die Masken nur während des Verzehrs abgenommen werden dürfen.