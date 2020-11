Coronavirus - US-Wohnungsbauminister Carson infiziert

Nahm in der Wahlnacht an einer Veranstaltung mit 150 Teilnehmern im Weißen Haus teil

Das Coronavirus greift weiter in den obersten Etagen der US-Regierung um sich. Jetzt wurde Wohnungsbauminister Ben Carson positiv getestet, wie das Ministerium am Montag bestätigte. Informationen zum Zustand des 69-jährigen Neurochirurgen es zunächst nicht. Der frühere Präsidentschaftskandidat war in der Wahlnacht am Dienstag vergangener Woche bei einer Veranstaltung im Weißen Haus mit mehr als 150 Teilnehmern.

Vergangene Woche war auch die Corona-Infektion von Mike Meadows bekanntgeworden, der Stabschef von US-Präsident Donald Trump ist. Im Weißen Haus hatte es bereits im Oktober einen Corona-Ausbruch gegeben, bei dem unter anderem Trump und seine Ehefrau Melania an Covid-19 erkrankt waren.