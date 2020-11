Coronavirus: Verlust 2 - ÖGK-Obmann bleibt skeptisch

Verweist auf Unsicherheit bei Stundungen

Der Obmann der ÖGK Andreas Huss befürchtet noch weitere Belastungen für seine Kasse. So ist vor allem unklar, wie viele der gestundeten Beiträge letztlich eintreffen. In einer Aussendung verweist er auch darauf, dass man ursprünglich eine Steigerung der Beitragseinnahmen um 4,2 Prozent erwartet habe. Nun werde von keiner Erhöhung ausgegangen, aber jeder Prozentpunkt weniger an Beitragseinnahmen bedeute für die Gesundheitskasse Mindereinnahmen von rund 80 Mio. Euro.

Auch bei den Ausgaben ergeben sich laut Huss viele Unsicherheiten. Bei der ärztlichen Hilfe würden die Zahlen stagnieren. Die Medikamente hingegen zeigten eine deutliche Zunahme.

Weiterhin unsicher sei die Situation bei den Beitragsstundungen. Auch wenn sich hier das Volumen in der gesamten Sozialversicherung von über zwei Mrd. Euro im Sommer, auf 1,7 Mrd. Euro reduziert habe, stelle sich in den nächsten beiden Jahren die Frage, ob und wie viele dieser Beiträge tatsächlich wieder hereinkämen. Der ÖGK-Anteil betrage hier 19 Prozent: "Das heißt, wenn wir die gestundeten Beiträge abschreiben müssten, würden weitere 320 Mio. Euro fehlen", schreibt Arbeitnehmer-Vertreter Huss.