Coronavirus - Verschiebung einzelner Operationen in Spitälern in NÖ

Corona-bedingt kommt es in den niederösterreichischen Krankenhäusern zur Verschiebung einzelner Operationen. Das reguläre Programm sei weiter aufrecht, an einzelnen Standorten müssten aber neue Termine für nicht dringliche Eingriffe gesucht werden, bestätigte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Exemplarisch genannt wurde die plastische Chirurgie. "Die Entscheidung darüber obliegt dem behandelnden Arzt", sagte Jany.