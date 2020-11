Coronavirus - Weitere Verschärfung von Restriktionen in Kroatien

Neue Maßnahmen gelten von Samstag bis mindestens 21. Dezember - Gastronomie und Sporteinrichtungen schließen - Schulen und Handel bleiben offen

In Kroatien werden die Corona-Restriktionen noch weiter verschärft, ein weitreichender Lockdown bleibt jedoch aus. Ab Samstag bis voraussichtlich zum 21. Dezember gelten zusätzliche Versammlungseinschränkungen, Restaurants und Kaffees sowie Sporteinrichtungen werden geschlossen, Adventmärkte wird es keine geben dürfen. Hingegen bleiben Schulen, Einkaufszentren, Kultureinrichtungen und Gotteshäuser weiterhin offen, wie die Regierung im Zagreb am Donnerstag bekannt gab.

Die bisherigen Maßnahmen, die im Oktober verschärft wurden, haben laut Regierungschef Andrej Plenkovic zwar Wirkung gezeigt, jedoch nicht ausreichend das Infektionswachstum abgebremst. "Wir waren damit nicht vollkommen erfolgreich, nun versuchen wir mit zusätzlichen Einschränkungen die Ausbreitung der Epidemie aufzuhalten", sagte Plenkovic bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Unser Ziel ist es, den Trend umzudrehen", fügte er hinzu.

Die neuen Maßnahmen werden laut Plenkovic mindestens bis zum 21. Dezember gelten. Wenn bis dahin die Infektionszahlen rückläufig werden, werde man erwägen, einen Teil der Restriktionen abzuschaffen. "In anderem Fall, werden sie weiterhin in Kraft bleiben", sagte der Premier. Die Regierung sei gegen einen vollständigen Lockdown und gegen Ausgangssperren, fügte er hinzu.

Erst vergangene Woche wurden die eher milden Restriktionen verschärft. Die damals eingeführten Beschränkungen von öffentlichen Versammlungen auf höchstens 25 Personen und privaten Treffen auf zehn Personen bleiben bestehen. Neu dazu kommt aber der Verbot von Hochzeitsfeiern.

Mit den neuen Maßnahmen dürfen in öffentlichen Verkehrsmittel nur 40 Prozent der verfügbaren Kapazitäten genützt werden. Im Theater dürfen keine Oper- und Gesangsausführungen stattfinden, in Kinos dürfen Essen und Getränke nicht mehr konsumiert werden. Darüber hinaus appelliert die Regierung auf Betriebe, dort wo das geht, Heimarbeit oder Arbeit in mehreren Schichten einzuführen.

In Kroatien liegen die täglichen Neuinfektionen seit Wochen im vierstelligen Bereich. Am Donnerstag wurde mit 4.009 Neuinfektionen binnen 24 Stunden der bisher höchster Tageswert gemeldet. Im Land gibt es 21.725 aktive Corona-Fälle. In Krankenhäusern werden derzeit 2.171 Corona-Patienten behandelt, davon müssen 252 Patienten künstlich beatmet werden.

Der Chef des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit, Krunoslav Capak, hat die epidemiologische Lage als "besorgniserregend" bezeichnet. "Dieser Moment rechtfertigt die Einführung dieser Maßnahmen. Das wichtigste ist, dass die Menschen sowenig wie möglich in Kontakt kommen und dass die Mobilität der Bevölkerung so gering wie möglich ist", sagte er bei der Pressekonferenz.