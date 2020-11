Die Anzahl der Todesfälle in Kärnten im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist auf 50 gestiegen. Wie der Landespressedienst meldete, starben eine 97-jährige Frau und ein 88 Jahre alter Mann am Dienstag im Krankenhaus. Zwei weitere an Covid-19 erkrankte Menschen, ein ebenfalls 88 Jahre alter Mann und ein 83-Jähriger, starben bereits am Sonntag bzw. Montag.