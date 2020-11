Coronavirus - Weiterer Fall im Weißen Haus

Politischer Direktor Brian Jack positiv getestet

Im Weißen Haus in Washington ist ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei dem politischen Direktor Brian Jack sei das Virus am Wochenende nachgewiesen worden, berichteten die Zeitung "New York Times" und der Sender CNN am Mittwoch. Jack hatte am Dienstag vergangener Woche den Wahlabend im Weißen Haus verbracht, um die Bekanntgabe der Ergebnisse mitzuverfolgen.

Laut "New York Times" wurde auch bei einem weiteren Präsidentenberater das neuartige Coronavirus nachgewiesen. Einen Namen nannte die Zeitung nicht, zudem blieb unklar, ob dieser Berater am Wahlabend im Weißen Haus war.

Zuvor waren andere enge Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump positiv getestet worden, die ebenfalls den Wahlabend im Weißen Haus verbracht hatten, darunter Kabinettschef Mark Meadows, Bauminister Ben Carson sowie David Bossie, Leiter des juristischen Teams, das in mehreren US-Bundesstaaten juristisch gegen angeblichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl vorgeht.

Auch der Präsident selbst und seine Frau hatten sich wenige Wochen vor der Wahl mit dem Coronavirus infiziert.

Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Seit Beginn der Pandemie starben fast 240.000 Menschen. Mehr als 10,3 Millionen Menschen infizierten sich mit dem Virus.