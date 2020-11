In Salzburg hat sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 auf 59 erhöht. Die Behörden meldeten den Todesfall einer 78-jährigen Frau aus der Stadt Salzburg, informierte das Landes-Medienzentrum am Samstag. Aktuell befinden sich in Salzburg 146 Covid-19-Patienten im Spital, davon werden 25 auf der Intensivstation betreut.